Бой Нурмагомедова признан "Яндексом" лучшим спортивным событием года

"Яндекс" опубликовал десятку лучших спортивных событий 2019 года по поисковым запросам. Возглавил рейтинг бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин защитил чемпионский титул в легком весе.

В первой тройке - только единоборства. Россиянам в 2019 году также был интересен боксерский поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева и бой Федора Емеляненко в Bellator.

Кроме того, в первой десятке два матча футбольной Лиги чемпионов, дерби "Спартак" - ЦСКА, игры хоккейной и футбольной сборных России.

Главные спортивные события 2019 года в "Яндексе"