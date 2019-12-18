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Бой Нурмагомедова признан "Яндексом" лучшим спортивным событием года

Спорт

"Яндекс" опубликовал десятку лучших спортивных событий 2019 года по поисковым запросам. Возглавил рейтинг бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин защитил чемпионский титул в легком весе.

В первой тройке - только единоборства. Россиянам в 2019 году также был интересен боксерский поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева и бой Федора Емеляненко в Bellator.

Кроме того, в первой десятке два матча футбольной Лиги чемпионов, дерби "Спартак" - ЦСКА, игры хоккейной и футбольной сборных России.

Главные спортивные события 2019 года в "Яндексе"

  1. Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье, смешанные единоборства UFC.
  2. Александр Емельяненко - Михаил Кокляев, бокс.
  3. Федор Емельяненко - Райан Бейдер, смешанные единоборства Bellator.
  4. "Спартак" - ЦСКА. 19 августа. Футбол, РПЛ.
  5. "Аякс" (Голландия) - "Ювентус" (Италия). Футбол, Лига чемпионов.
  6. "Краснодар" - "Порту" (Португалия). Футбол, Лига чемпионов.
  7. Россия - Финляндия. Хоккей, ЧМ-2019.
  8. "Спартак" - ЦСКА. 6 апреля. Футбол, РПЛ.
  9. Россия - Бельгия. Футбол, отбор Евро-2020.
  10. Россия - Шотландия. Футбол, отбор Евро-2020.
Темы yandex спорт хабиб нурмагомедов
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