"Яндекс" опубликовал десятку лучших спортивных событий 2019 года по поисковым запросам. Возглавил рейтинг бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин защитил чемпионский титул в легком весе.
В первой тройке - только единоборства. Россиянам в 2019 году также был интересен боксерский поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева и бой Федора Емеляненко в Bellator.
Кроме того, в первой десятке два матча футбольной Лиги чемпионов, дерби "Спартак" - ЦСКА, игры хоккейной и футбольной сборных России.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.