Опубликовано расписание чемпионата России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания опубликовала расписание чемпионата России, который состоится с 26 по 29 декабря в Красноярске. Свои программы продемонстрируют мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты.

Ранее стал известен состав участников чемпионата России. На турнире выступят все лидеры российского фигурного катания, кроме Алины Загитовой, которая ранее объявила о приостановке карьеры.

Так, в женском катании выступят три участницы финала Гран-при Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Также на лед выйдут чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.

Чемпионат России по фигурному катанию

26 декабря

10.00* Мужчины (короткая программа)

12.50 Танцы на льду (ритм-танец)

16.15 Спортивные пары (короткая программа)

27 декабря

9.30 Танцы на льду (произвольный танец)

12.15 Мужчины (произвольная программа)

15.30 Женщины (короткая программа)

28 декабря

12.30 Спортивные пары (произвольная программа)

15.00 Женщины (произвольная программа)

29 декабря

9.00 Показательные выступления

* указано московское время (Красноярск - +4 часа)