Федерация фигурного катания опубликовала расписание чемпионата России, который состоится с 26 по 29 декабря в Красноярске. Свои программы продемонстрируют мужчины, женщины, спортивные пары и танцевальные дуэты.
Ранее стал известен состав участников чемпионата России. На турнире выступят все лидеры российского фигурного катания, кроме Алины Загитовой, которая ранее объявила о приостановке карьеры.
Так, в женском катании выступят три участницы финала Гран-при Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Также на лед выйдут чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.
10.00* Мужчины (короткая программа)
12.50 Танцы на льду (ритм-танец)
16.15 Спортивные пары (короткая программа)
9.30 Танцы на льду (произвольный танец)
12.15 Мужчины (произвольная программа)
15.30 Женщины (короткая программа)
12.30 Спортивные пары (произвольная программа)
15.00 Женщины (произвольная программа)
9.00 Показательные выступления
* указано московское время (Красноярск - +4 часа)
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.