Малкин - четвертый бомбардир среди россиян в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" забросил шайбу и сделал результативную передачу. Два очка помогли форварду выйти на четвертое место среди российских игроков в НХЛ. На его счету 1031 (400+631) очка в 873 играх.

Выше Малкина в списке российских бомбардиров три хоккеиста - Александр Могильный (1032 очка), Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1244).

Также Малкин стал седьмым россиянином, который смог забросить 400 шайб в НХЛ. Ранее этого смогли добиться: