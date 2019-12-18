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Малкин - четвертый бомбардир среди россиян в НХЛ

Спорт » Командные виды » Хоккей

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Калгари" забросил шайбу и сделал результативную передачу. Два очка помогли форварду выйти на четвертое место среди российских игроков в НХЛ. На его счету 1031 (400+631) очка в 873 играх.

Выше Малкина в списке российских бомбардиров три хоккеиста - Александр Могильный (1032 очка), Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1244).

Также Малкин стал седьмым россиянином, который смог забросить 400 шайб в НХЛ. Ранее этого смогли добиться:

  • Александр Овечкин (679 голов).
  • Сергей Федоров (483 гола).
  • Александр Могильный (473 гола). 
  • Павел Буре (437 голов).
  • Илья Ковальчук (436 голов).
  • Алексей Ковалев (430 голов).

 

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