Косторная признана лучшей спортсменкой года по версии журналистов

Российская фигуристка Алена Косторная получила премию "Серебряная лань". Приз вручается федерацией спортивных журналистов России лучшему атлету уходящего года.

Косторная в этом году выиграла все турниры, в которых участвовала - Finlandia Trophy, этапы Гран-при во Франции и Японии, финал Гран-при. Она установила рекорд в короткой программе (85,45) и по сумме балов (247,59).

Лучшим тренером был признан Юрий Семин, который возглавляет футбольный "Локомотив". В 2019 году команда выиграла серебро чемпионата России и Кубок страны.

Лучшей командой названа сборная России по пляжному футболу, которая завовевала бронзовые награды на чемпионате мира.