Российская фигуристка Алена Косторная получила премию "Серебряная лань". Приз вручается федерацией спортивных журналистов России лучшему атлету уходящего года.
Косторная в этом году выиграла все турниры, в которых участвовала - Finlandia Trophy, этапы Гран-при во Франции и Японии, финал Гран-при. Она установила рекорд в короткой программе (85,45) и по сумме балов (247,59).
Лучшим тренером был признан Юрий Семин, который возглавляет футбольный "Локомотив". В 2019 году команда выиграла серебро чемпионата России и Кубок страны.
Лучшей командой названа сборная России по пляжному футболу, которая завовевала бронзовые награды на чемпионате мира.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.