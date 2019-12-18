Шипулин рассказал, как завершить скандал в фигурном катании

Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин, высказал свое мнение о конфликте в фигурном катании между группой Тутберидзе и Евгением Плющенко, а также Татьяной Тарасовой. По его словам, в скандале должна разбираться Федерация фигурного катания.

Ранее Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Свой комментарий по этому поводу дали Плющенко и Тарасова, что не понравилось группе Тутберидзе. В Instagram тренерского штаба было опубликовано заявление, в котором Плющенко обвинили в попытке перехватить Загитову, а Тарасову в излишней критике спортсменки. На это ответил олимпийский чемпион постом в своем аккаунте, в котором усомнился в тренерском таланте Тутберидзе.