Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин, высказал свое мнение о конфликте в фигурном катании между группой Тутберидзе и Евгением Плющенко, а также Татьяной Тарасовой. По его словам, в скандале должна разбираться Федерация фигурного катания.
Ранее Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Свой комментарий по этому поводу дали Плющенко и Тарасова, что не понравилось группе Тутберидзе. В Instagram тренерского штаба было опубликовано заявление, в котором Плющенко обвинили в попытке перехватить Загитову, а Тарасову в излишней критике спортсменки. На это ответил олимпийский чемпион постом в своем аккаунте, в котором усомнился в тренерском таланте Тутберидзе.
"За фигурным катанием, признаюсь, не очень слежу, больше за биатлоном все-таки. Но знаю, что в фигурном катании болельщиков очень много, и они гораздо активнее. В биатлоне тоже достаточно интриг, но в нашем виде спорта стараются не выносить сор из избы. Поэтому я здесь все-таки на стороне федерации, которая должна урегулировать эти конфликты, разговаривать со спортсменами и с тренерами в более закрытой обстановке", - заявил Шипулин в интервью "КП".
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.