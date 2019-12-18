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"Питтсбург" Малкина проявляет интерес к Ковальчуку

Спорт » Командные виды » Хоккей

Инсайдеры НХЛ сообщают, что российский хоккеист Илья Ковальчук может перейти в "Питтсбург", где выступает другой россиянин, Евгений Малкин. Также на 35-летнего форварда претендуют "Бостон" и "Калгари".

Ранее "Лос-Анджелес" выставил Ковальчука на драфт отказов, то есть начал процедуру разрыва контракта. Россиянин может вести переговоры с любым клубом. По сведениям журналистов, хоккеист согласен на понижение зарплаты, которая составляла около 4 млн долларов за сезон, но хотел бы продолжить карьеру в клубе, который претендует на Кубок Стэнли.

Карьера Ильи Ковальчука

  • В чемпионате России выступал за московский "Спартак", "Ак Барс" и "Химик".
  • В первый отрезок карьеры в НХЛ играл за "Атланту Трэшерз" (2001-2009) и "Нью-Джерси Дэвилз" (2010-2012).
  • С 2013 по 2018 год выступал в КХЛ за СКА. 
  • В "Лос-Анджелесе" не смог проявить себя на прежнем уровне. В этом сезоне отыграл 17 матчей, в которых набрал 9 очков.
  • Всего в НХЛ провел 897 игр, в которых набрал 859 (436+429) очков.
  • В составе сборной России становился чемпионом Олимпийских игр и чемпионатов мира.
Темы нхл хоккей илья ковальчук питтсбург пингвинз
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