"Питтсбург" Малкина проявляет интерес к Ковальчуку

Инсайдеры НХЛ сообщают, что российский хоккеист Илья Ковальчук может перейти в "Питтсбург", где выступает другой россиянин, Евгений Малкин. Также на 35-летнего форварда претендуют "Бостон" и "Калгари".

Ранее "Лос-Анджелес" выставил Ковальчука на драфт отказов, то есть начал процедуру разрыва контракта. Россиянин может вести переговоры с любым клубом. По сведениям журналистов, хоккеист согласен на понижение зарплаты, которая составляла около 4 млн долларов за сезон, но хотел бы продолжить карьеру в клубе, который претендует на Кубок Стэнли.

Карьера Ильи Ковальчука