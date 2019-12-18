Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу из-за ворот. В матче с "Виннипегом" россиянин повторил свой трюк, исполненный полтора месяца назад в игре с "Калгари". Ранее никто из хоккеистов не делал подобного.
Вторая шайба Свечникова из-за ворот.
В Twitter НХЛ написали, что теперь подобные шайбы будут называться "голами Свечникова".
Карьера Андрея Свечникова
- Свечников родился в 2000 году в Барнауле. Профессиональную карьеру он начал не в России, а в Северной Америке.
- В 2016 году Свечников подписал контракт с командой юниорской лиги США "Маскигон Ламберджэкс".
- В сезоне-2017/18 выступал за "Бэрри Кольтс" в хоккейной лиге Онтарио.
- В 2018 году был задрафтован клубом НХЛ "Каролина Харрикейнз". В первом же сезоне провел все 82 матча в регулярном чемпионате, набрав 37 (20+17) очков.
- В Кубке Стэнли прошлого сезона его команда выбила чемпиона "Вашингтон", а Свечников был отправлен в нокаут Александром Овечкиным.