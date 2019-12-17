Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал позицию организации по скандалу вокруг Алины Загитовой. После того, как спортсменка объявила о приостановке карьеры, в публичной плоскости поспорили команда Этери Тутберидзе с одной стороны и Евгений Плющенко с Татьяной Тарасовой с другой.
"Скандал вокруг приостановки карьеры фигуристки Алины Загитовой создан искусственно, Федерация фигурного катания России не будет принимать в нём участия", — приводит слова Горшкова "Эхо Москвы".
Ранее стало известно, что Загитова будет участвовать в ледовом шоу Татьяны Навки. В сезоне-2019/20 она не примет участие в чемпионате России, Европы и мира.
В Москве прошла церемония прощания с бывшим главой города Юрием Лужковым.