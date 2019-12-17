Федерация фигурного катания отреагировала на скандал вокруг Загитовой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал позицию организации по скандалу вокруг Алины Загитовой. После того, как спортсменка объявила о приостановке карьеры, в публичной плоскости поспорили команда Этери Тутберидзе с одной стороны и Евгений Плющенко с Татьяной Тарасовой с другой.

"Скандал вокруг приостановки карьеры фигуристки Алины Загитовой создан искусственно, Федерация фигурного катания России не будет принимать в нём участия", — приводит слова Горшкова "Эхо Москвы".

Ранее стало известно, что Загитова будет участвовать в ледовом шоу Татьяны Навки. В сезоне-2019/20 она не примет участие в чемпионате России, Европы и мира.