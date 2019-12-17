В Италии нашли странный способ борьбы с расизмом

В итальянском футболе разгорелся скандал из-за способа, которым Серия А решила бороться с расизмом. Лигой были представлены три разноцветных изображения обезьян. Картины нарисовал художник Симоне Фугадзотто.

Свое возмущение акцией высказали "Рома", "Милан" и другие итальянские клубы. Также картины не понравились темнокожим футболистам.

"Идея творчества Фугадзотто заключается в том, что тот, кто проявляет расизм, регрессирует до примитивного статуса обезьяны. Серия А решила, что каждый год она будет по-разному интерпретировать свое отношение к вреду расизма. Фугадзотто был свидетелем того, как оскорбляли защитника "Наполи" Кулибали в Милане. И он сделал провокационную работу, в которой обезьяны на самом деле и есть фанаты-расисты", - приводит заявление лиги АР.

Сам художник заявил, что знает толк в таких картинах, так как рисует обезьян уже несколько лет.