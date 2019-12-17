В итальянском футболе разгорелся скандал из-за способа, которым Серия А решила бороться с расизмом. Лигой были представлены три разноцветных изображения обезьян. Картины нарисовал художник Симоне Фугадзотто.
Свое возмущение акцией высказали "Рома", "Милан" и другие итальянские клубы. Также картины не понравились темнокожим футболистам.
"Идея творчества Фугадзотто заключается в том, что тот, кто проявляет расизм, регрессирует до примитивного статуса обезьяны. Серия А решила, что каждый год она будет по-разному интерпретировать свое отношение к вреду расизма. Фугадзотто был свидетелем того, как оскорбляли защитника "Наполи" Кулибали в Милане. И он сделал провокационную работу, в которой обезьяны на самом деле и есть фанаты-расисты", - приводит заявление лиги АР.
Сам художник заявил, что знает толк в таких картинах, так как рисует обезьян уже несколько лет.
"Я рисую обезьян уже пять-шесть лет. Подумал, что могу сделать эту работу, чтобы дать всем понять, что мы и есть обезьяны. Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи - западную, обезьяну с миндалевидными глазами - азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось. Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковые. Мы все - обезьяны", - рассказал Фугадзотто.
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