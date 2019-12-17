Спортивный журналист Василий Уткин рассказал о том, что делает группа тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе с людьми, имеющими с ней разногласия. По словам комментатора, так была уволена журналист Елена Вайцеховская.

"Теперь о Тутберидзе. Это очень важно. Скажите, пожалуйста, друзья мои, любители фигурного катания, а вот не заметили ли вы такую странную подробность. Вы читаете о фигурном катании? А вы не заметили, что уже в этом году нет ни слова, написанного о фигурном катании Еленой Вайцеховской? Вы не заметили этого?

Десятилетиями было по-другому. И Елена Вайцеховская, которой давали интервью лучшие спортсмены мира десятилетиями, лучшие тренеры мира десятилетиями давали интервью… Но что-то, видимо, она как-то сказала так, что не понравилось группе Этери Тутберидзе, позволила себе иметь независимое мнение.

И агентство "Р-Спорт", в котором работала Елена Вайцеховская, государственное агентство огромное, не смогло или не захотело ее отстоять", — написал Уткин в своем блоге на "Эхо Москвы".