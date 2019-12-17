Российский хоккеист Зайцев подал документы на канадское гражданство

Хоккеист "Оттавы" Никита Зайцев в скором времени получит канадское гражданство. Защитник подал необходимые документы. По словам бывшей жены защитника Маргариты, до завершения процедуры осталось несколько месяцев, сообщает телеграм-канал Mash.

Маргарита также рассказала, что получить гражданство Канады муж собирался вместе с ней. Позже девушка отказалась от идеи из-за разногласий в личной жизни.

Конфликт Никиты Зайцева с женой Маргаритой

Маргарита Зайцева, бывшая жена хоккеиста НХЛ Никиты Зайцева, ранее заявила о том, что опасается больше не увидеть своих детей. Девушка подала заявление в полицию, в котором обвинила бывшего мужа и его родителей в похищении двух дочерей.

Девушка опубликовала в Instagram обращение, в котором заявила, что не видит дочерей уже три недели. Маргарита и Никита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 годах у пары появились дочери. Позже супруги развелись, а девушка подала иск в суд, в котором потребовала алименты в размере 1/3 дохода бывшего мужа.

Карьера Никиты Зайцева