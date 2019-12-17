Нурмагомедов: плохо себя ведут только "обиженные" дагестанцы

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что у людей предвзятое отношение к дагестанцам. По его словам, лишь некоторые представители Дагестана создают негативный образ об этом народе.

"Думаю, что не все, кто приезжает из Дагестана, неправильно себя ведет. Просто определенные моменты всплывают, и все люди, смотря на одну ситуацию, делают вывод обо всем народе. Почему они себя так ведут? Просто дома им так не дают так вести. Я их называю обиженными, потому что дома они так себя вести не могут. Там найдется человек, который возьмет за ухо, скрутит", - приводит "Спорт-Экспресс" слова Нурмагомедова.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. На счету дагестанца 28 побед в 28-ми поединках. В следующем бою Хабиб встретится с американцем Тони Фергюсоном.