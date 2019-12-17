"Бабушка фигурного катания". Туктамышевой исполнилось 23 года

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сегодня празднует 23-й день рождения. Спортсменку в шутку называют "бабушкой фигурного катания" из-за того, что она до сих пор выступает на соревнованиях. Практически все конкурентки Туктамышевой еще не достигли совершеннолетия.

В этом сезоне Туктамышева выиграла "Челленджер" в Загребе, а также взяла две бронзы на этапах серии Гран-при в Китае и США. Лиза не смогла выйти в финал серии, а сейчас готовится к выступлениям на чемпионате России. Этот этап станет отбором на чемпионаты Европы и мира.

Карьера Туктамышевой