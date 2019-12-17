Российский велогонщик Закарин собирается сменить гражданство

Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что хотел сменить гражданство в случае негативного для России решения WADA. Спортсмен хотел бы принять участие в Олимпийских играх под любым флагом.

Закарина смутила история перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро. Тогда CAS разрешил России участвовать в соревнованиях за два дня до старта. Из-за этого велогонщик не успел приехать в Бразилию.

"Когда мне позвонили и рассказали, что я могу участвовать в соревнованиях на законных основаниях, у меня не осталось времени подготовиться и поехать в Рио-де-Жанейро, это было нереально. Это обстоятельство стало болезненным ударом", - заявил Закарин в интервью Cycling News.

Также Закарин отметил, что пока не принял окончательного решения об участии в Олимпиаде-2020 под другим флагом.