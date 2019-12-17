Испанские СМИ разобрались, почему Зозулю обвиняют в нацизме

Испанская газета Marca после скандала вокруг украинского футболиста "Альбасете" Романа Зозули решила разобраться в истории конфликта форварда с фанатами "Райо Вальекано". Ранее матч между командами в Мадриде был прерван из-за того, что болельщики "Райо" выкрикивали с трибун "Зозуля - нацист".

В Испании матч впервые был прерван из-за поведения фанатов. Marca в попытке понять, почему футболиста называют нацистом, опубликовала статью под названием "Истоки конфликта межу "Райо" и Зозулей".

Поддержал полк "Азов"

Вспомнили Зозуле то, что в начале войны на Донбассе он поддерживал так называемые "добровольческие батальоны", которые не подчинялись официальным властям.

"Когда на Донбоассе началась война, Зозуля выступал за "Днепр". Радикалы создали своего рода "народную армию", одной из задач которой был набор дборовльцев в батальон "Азов". Это подразделение находилось вне контроля регулярной украинской армии и было интегрировано в крупные части украинских неонацистов. В качестве рекламы использовался образ футболиста", - говорится в статье Marca.

Собирал деньги для армии

Кроме того, Зозуля собирал деньги для украинской армии. Его футболка была продана на аукционе, а средства получила 25-я аэромобильная бригада ВСУ (днепропетровская). Это формирование брало участие в боях на Донбассе летом 2014 года и в боях за донецкий аэропорт.

"Зозуля никогда не скрывал поддержки украинской армии. Он передал на аукцион свою футболку, в которой выступал против сборной Испании в 2015 году. Это помогло собрать средства для 25-й аэромобильной бригады", - утверждают журналисты.

Восхищался Бандерой и "Правым сектором"

Вспомнили футболисту фотографию, на которой он стоит на фоне портрета Степана Бандеры и "Правого сектора". Снимок выложил сам Зозуля в Facebook и подписал его так "Ох и похожи".

"После подписания контракта с "Бетисом" Зозуля приехал в Севилю в футболке с трезубцем, который используется не только на гербе Украины, но и знаменах Правого сектора. Также футболист восхищался Степаном Бандерой, главарем украинских ультраправых организаций", - говорится в статье.

Зозуля и 1488

Еще одна фотография, которая вызвала вопросы у журналистов - снимок с баскетбольной площадки в Днепропетровске. Зозуля снялся на фоне циферблата, на котором светились цифры 1488. Этот код использовали нацисты во время правления Гитлера.