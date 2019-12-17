Глава IIHF призвал WADA защитить "чистых" российских спортсменов

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о своем отношении к решению WADA по российским спортсменам. Ранее антидопинговое агентство применило санкции к России, запретив команде участвовать в крупных соревнованиях на протяжении четырех лет.

Вместе с тем, "чистым" российским спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом. Для этого они будут должны доказать WADA свою "чистоту", выполнив несколько критериев агентства. По мнению Фазеля такое решение не защищает "чистых" спортсменов.

"Все говорят: "Давайте защитим чистых спортсменов". Мы пять лет проверяли хоккеистов - они чисты, так защитите их, не вводите коллективное наказание. Мы же все в одной лодке, а нам отвечают: "Хорошо, наказаны все". Думаю, за всеми этими решениями стоит политическая мотивация", - заявил Фазель в интервью ТАСС.

У России есть время до 30 декабря на подачу апелляции в CAS. Решение о протесте 19 декабря рассмотрит РУСАДА на своем заседании.