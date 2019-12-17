"Локомотив" и "Зенит" ведут борьбу за партнера Месси по сборной

Российские клубы "Локомотив" и "Зенит" ведут борьбу за нападающего "Спортинга" Маркоса Акунью. Португальский клуб готов отпустить игрока за 10-12 млн евро, сообщает A Bola.

Составить конкуренцию россиянам могут также итальянский "Наполи" и испанский "Вильярреал". У аргентинца действующий контракт с португальцами до 2023 года.

Кто такой Маркос Акунья

Акунья начинал карьеру в небольшой команде "Феррокарриль", а в 2014 году перешел в "Расинг". После выступлений в Аргентине он перебрался в "Спортинг". С 2017 года провел в составе команды 99 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 16 передач.

Левый вингер постоянно выступает в составе сборной Аргентины. С 2016 года он провел 25 матчей.