Загитова и Навка рассказали об отличиях между шоу и соревнованиями

Российская фигуристка Алина Загитова вместе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой приняла участие в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В эфире 17-летняя спортсменка рассказала о том, какие есть различия между соревнованиями и шоу.



Загитова и Навка на шоу "Вечерний Ургант".

"Здесь все не так, как на соревнованиях, атмосфера такая добрая. Но для меня есть ощущение, что я должна все сделать идеально, так, как поставлено. У меня будут некоторые участки в шоу, где я катаюсь в паре", - заявила Загитова.

Ранее Алина сообщила, что приостанавливает спортивную карьеру. Она не примет участие в чемпионате России, Европы и мира. Олимпийская чемпионка будет выступать в ледовом шоу Навки "Спящая красавица: легенда двух королевств".