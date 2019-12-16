Российским спортсменам для Олимпиады предложили новый флаг

Георгий Вилинбахов, глава Геральдического совета при президенте России заявил, что мог бы предложить новый флаг для участия российских спортсменов в Олимпийских Играх. Ранее WADA запретило России участвовать в крупных международных соревнованиях на четыре года.

Вилинбахов заявил, что всегда можно найти выход из положения и предложил использовать флаг с черным двуглавым орлом на белом фоне. Такая символика была у олимпийцев Российской империи.

"Мы готовы в этой области оказать профессиональное содействие, если был бы официально утвержден российский олимпийский флаг", — сказал Вилинбахов в эфире НТВ.

Российская империя на Олимпийских играх

Российская империя принимала участие в Олимпийских играх 1900, 1908 и 1912 годов. Всего команда завоевала восемь медалей. Единственное золото тогда завоевал фигурист Николай Панин-Коломенкин.