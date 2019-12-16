В МИД Украины оскорбления Зозули назвали "российскими штампами"

Пресс-секретарь МИД Украины Елена Зеленко выступила с заявлением по поводу скандала вокруг футболиста Романа Зозули. В ведомстве считают, что испанские болельщики клуба "Райо Вальекано" в своих оскорблениях воспользовались "штампами российской пропаганды".

Ранее сообщалось, что фанаты "Райо" во время матча второго дивизиона чемпионата Испании против "Альбасете" скандировали "Зозуля - нацист". Украинский футболист известен тем, что поддерживает отношения с ультраправыми группировками, исповедующими идеологию Степана Бандеры. В частности, он финансировал закупку оборудования для так называемых "добробатов", которые принимали участие в АТО на Донбассе.

"Позорные оскорбления со стороны так называемых болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды. Любить свою страну и заботиться о ее судьбе - естественная черта сознательного гражданина в цивилизованном мире. Выражаем искреннюю поддержку Роману и верим, что футбол, как универсальный язык для фанатов по всему миру, остается важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания, объединяя людей через границы, культуры и политические системы. Призываем официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Романом Зозулей для предотвращения подобных недопустимых проявлений в будущем", - заявила Зеленко.

Матч "Райо Вальекано" - "Альбасете" не был доигран. Судья не вывел команды на второй тайм.