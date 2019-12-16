Скандал в российском фигурном катании разгорается все больше. К публичным разборкам команды Этери Тутберидзе против Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко присоединились болельщики. Одна из поклонниц этого вида спорта оставила петицию на сайте Change.org с требованием отстранить от комментирования Тарасову.
Адресаты обращения — генпродюсер Первого канала Константин Эрнст, президент России Владимир Путин и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В петиции говорится, что Тарасова необъективно относится к российским фигуристам и болеет только за определенных спортсменов. В частности, фанатам не понравилось высказывание легендарного тренера об Алине Загитовой.
"Вернется Алина или нет — глупый вопрос, надежды юношей питают. Надеюсь на то, что она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь, хочется пожелать ей успеха в том, как она ей распорядится. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка, прекрасное шоу, будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год.
Чтобы в шоу оставаться интересной зрителю, нужно тренироваться, и она, наверное, будет это делать. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки", — заявила Тарасова.
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