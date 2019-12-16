Тарасову требуют отстранить от фигурного катания

Скандал в российском фигурном катании разгорается все больше. К публичным разборкам команды Этери Тутберидзе против Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко присоединились болельщики. Одна из поклонниц этого вида спорта оставила петицию на сайте Change.org с требованием отстранить от комментирования Тарасову.

Адресаты обращения — генпродюсер Первого канала Константин Эрнст, президент России Владимир Путин и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В петиции говорится, что Тарасова необъективно относится к российским фигуристам и болеет только за определенных спортсменов. В частности, фанатам не понравилось высказывание легендарного тренера об Алине Загитовой.