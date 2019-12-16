Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" - "Бенфика" и другие пары

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперников по первому раунду плей-офф узнали команды, удачно прошедшие групповой этап турнира, а также занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов.

Португальская "Бенфика", остановившая "Зенит" получила в соперники донецкий "Шахтер". "Байер", который выступал в группе ЛЧ с "Локомотивом", сыграет против "Порту".

Первые матчи этой стадии турнира пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля.

Победители пар пройдут в 1/18 финала, матчи которой состоятся 12 и 19 марта.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы