Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" - "Бенфика" и другие пары
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперников по первому раунду плей-офф узнали команды, удачно прошедшие групповой этап турнира, а также занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов.
Португальская "Бенфика", остановившая "Зенит" получила в соперники донецкий "Шахтер". "Байер", который выступал в группе ЛЧ с "Локомотивом", сыграет против "Порту".
Первые матчи этой стадии турнира пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля.
Победители пар пройдут в 1/18 финала, матчи которой состоятся 12 и 19 марта.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
- "Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания)
- "Спортинг" (Португалия) - "Истанбул" (Турция)
- "Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Голландия)
- "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия)
- "Копенгаген" (Дания) - "Слетик" (Шотландия)
- АПОЕЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария)
- "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания)
- "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)
- АЗ (Голландия) - ЛАСК (Австрия)
- "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия)
- "Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)
- "Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)
- "Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция)
- "Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия)
- "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия)