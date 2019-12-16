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Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" - "Бенфика" и другие пары

Спорт » Командные виды » Футбол

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперников по первому раунду плей-офф узнали команды, удачно прошедшие групповой этап турнира, а также занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов.

Португальская "Бенфика", остановившая "Зенит" получила в соперники донецкий "Шахтер". "Байер", который выступал в группе ЛЧ с "Локомотивом", сыграет против "Порту".

Первые матчи этой стадии турнира пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля.

Победители пар пройдут в 1/18 финала, матчи которой состоятся 12 и 19 марта.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

  • "Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания)
  • "Спортинг" (Португалия) - "Истанбул" (Турция)
  • "Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Голландия)
  • "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия)
  • "Копенгаген" (Дания) - "Слетик" (Шотландия)
  • АПОЕЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария)
  • "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Севилья" (Испания)
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)
  • АЗ (Голландия) - ЛАСК (Австрия)
  • "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия)
  • "Айнтрахт" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия)
  • "Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)
  • "Вольфсбург" (Германия) - "Мальме" (Швеция)
  • "Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия)
  • "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия)
Темы футбол фк шахтер фк бенфика жеребьевка лига европы
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