Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Глазырина лидирует в рейтинге СБР, но не выступает на Кубке мира

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновленный рейтинг биатлонистов. Среди мужчин лидирует Алекасндр Логинов, который после двух этапов идет вторым в общем зачете Кубка мира.

Второй в рейтинге - Матвей Елисеев, который также входит в десятку Кубка мира. Но следом за ними идут спортсмены, которые участвуют в Кубке IBU - Саид Каримулла Халили, Семен Сучилов и Юрий Шопин.

Рейтинг СБР на 16 декабря (мужчины)

  1. Александр Логинов - 415.
  2. Матвей Елисеев - 389.
  3. Саид Каримулла Халили - 289.
  4. Семён Сучилов - 272.
  5. Юрий Шопин - 272.

Лидером женского рейтинга является Екатерина Глазырина, которая не участвует в Кубке мира. На трех этапах Кубка IBU россиянка взяла пять призовых мест. 

В первой пятерке рейтинга только одна участница от России в Кубке мира. Это Светлана Миронова, которая заняла третье место в спринте на этапе в Хохфильцене.

Рейтинг СБР на 16 декабря (женщины)

  1. Екатерина Глазырина - 365.
  2. Ирина Старых - 356.
  3. Анастасия Поршнева - 351.
  4. Светлана Миронова - 292.
  5. Анна Никулина - 286.
Темы биатлон рейтинг александр логинов екатерина глазырина кубко мира по биатлону
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Законодательство
В России олигархам - льготы, рабочему классу - налоги
Силовые структуры
Первая Пуническая война
Новости Все >
Глазырина лидирует в рейтинге СБР, но не выступает на Кубке мира
Семья убитой аспирантки СПбГУ обвинила Соколова во лжи
Во Франции забастовка перейдет в массовую демонстрацию
Эстонский министр пояснил, почему оскорбил финского премьера
Мины нового поколения появятся в российской армии в 2020 году
Адвокат историка-расчленителя рассказал о его попытках суицида
Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию
Лукашенко заявил, что "чиновников-галочников" нужно сажать без суда
Для чиновников Ростовской области закупят транспорт на 119 млн рублей
Трамп грозит Коми "годами тюрьмы" за доклад ФБР по России
Последние материалы
Семья убитой аспирантки СПбГУ обвинила Соколова во лжи
Во Франции забастовка перейдет в массовую демонстрацию
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Эстонский министр пояснил, почему оскорбил финского премьера
Мины нового поколения появятся в российской армии в 2020 году
Адвокат историка-расчленителя рассказал о его попытках суицида
Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию
Лукашенко заявил, что "чиновников-галочников" нужно сажать без суда
Для чиновников Ростовской области закупят транспорт на 119 млн рублей
Трамп грозит Коми "годами тюрьмы" за доклад ФБР по России
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Прибалтика
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Новости Украины
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Красота
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Для чиновников Ростовской области закупят транспорт на 119 млн рублей
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Чем оборачиваются научные фантазии
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Учительница английского языка стала второй в РФ женщиной-миллиардером
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
Россияне проедают треть своих доходов
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Власти столицы выбрали регионы для вывоза мусора
Нелегально работающих пенсионеров оштрафуют на 120 тыс. рублей
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ