Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновленный рейтинг биатлонистов. Среди мужчин лидирует Алекасндр Логинов, который после двух этапов идет вторым в общем зачете Кубка мира.
Второй в рейтинге - Матвей Елисеев, который также входит в десятку Кубка мира. Но следом за ними идут спортсмены, которые участвуют в Кубке IBU - Саид Каримулла Халили, Семен Сучилов и Юрий Шопин.
Лидером женского рейтинга является Екатерина Глазырина, которая не участвует в Кубке мира. На трех этапах Кубка IBU россиянка взяла пять призовых мест.
В первой пятерке рейтинга только одна участница от России в Кубке мира. Это Светлана Миронова, которая заняла третье место в спринте на этапе в Хохфильцене.
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