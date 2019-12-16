Глазырина лидирует в рейтинге СБР, но не выступает на Кубке мира

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновленный рейтинг биатлонистов. Среди мужчин лидирует Алекасндр Логинов, который после двух этапов идет вторым в общем зачете Кубка мира.

Второй в рейтинге - Матвей Елисеев, который также входит в десятку Кубка мира. Но следом за ними идут спортсмены, которые участвуют в Кубке IBU - Саид Каримулла Халили, Семен Сучилов и Юрий Шопин.

Рейтинг СБР на 16 декабря (мужчины)

Александр Логинов - 415. Матвей Елисеев - 389. Саид Каримулла Халили - 289. Семён Сучилов - 272. Юрий Шопин - 272.

Лидером женского рейтинга является Екатерина Глазырина, которая не участвует в Кубке мира. На трех этапах Кубка IBU россиянка взяла пять призовых мест.

В первой пятерке рейтинга только одна участница от России в Кубке мира. Это Светлана Миронова, которая заняла третье место в спринте на этапе в Хохфильцене.

Рейтинг СБР на 16 декабря (женщины)