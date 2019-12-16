Биатлонист Бабиков записал разговор с тренером, чтобы "не быть крайним"

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о том, почему он не поехал на второй и третий этап Кубка мира. Спортсмен принял участие в первом этапе в Эстерсунде как победитель прошлогоднего Кубка IBU, но не смог показать хороший результат — 41 место в спринте и 14 в "индивидуалке".

Бабиков после Эстерсунда был отправлен в Россию без винтовки, что вызвало негодование спортсмена и самих болельщиков. Чтобы не быть голословным, биатлонист даже записал разговор с тренером.