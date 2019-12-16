Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о том, почему он не поехал на второй и третий этап Кубка мира. Спортсмен принял участие в первом этапе в Эстерсунде как победитель прошлогоднего Кубка IBU, но не смог показать хороший результат — 41 место в спринте и 14 в "индивидуалке".
Бабиков после Эстерсунда был отправлен в Россию без винтовки, что вызвало негодование спортсмена и самих болельщиков. Чтобы не быть голословным, биатлонист даже записал разговор с тренером.
"Мне заранее сказали, что я, не выполнив критерии отбора в Тюмени, не могу рассчитывать на этапы Кубка мира, даже если выиграю что-то в Эстерсунде, но смогу поехать на Кубок IBU, если у меня будет хоть какой-то результат. Заранее никто не мог планировать, что я вернусь в Россию.
А потом руководство посчитало иначе. Теперь у меня есть доказательства, что я говорю правду, что мне действительно сказали: "Ты летишь домой без винтовки". И что, по сути, это их решение, а не моё. У меня была только иллюзия выбора. Есть аудиозапись того, как я разговаривал с тренерами", — заявил Бабиков в интервью Sport24.
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.