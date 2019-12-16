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"Рубин" уволил главного тренера Шаронова

Спорт » Командные виды » Баскетбол

"Рубин" уволил главного тренера команды Романа Шаронова. Вместе с ним клуб покинет весь тренерский штаб, сообщает пресс-служба казанцев.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты "Рубина". Команда ушла на зимний перерыва с 19-ю очками в 19-ти турах. Казанцы занимают 13-е место в турнирной таблице. Команда не может победить с 5 октября.

Шаронов находится в системе "Рубина" с 1999 года. В качестве игрока провел 280 матчей, в которых забил 10 голов. В 2014 году перешел на тренерскую работу. Руководил "Рубином-2", молодежным "Рубином" и главной командой.

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