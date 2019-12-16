Биатлонист Самуэльссон поддержал российских спортсменов

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал решение WADA по России и высказался за участие "чистых" российских спортсменов в соревнованиях. Ранее швед призывал международные организации полностью отстранить россиян от соревнований. С такими же требованиям выступают некоторые атлеты из США, Великобритании, Канады и других стран.

"Я могу понять, почему люди делают такие заявления. Они считают, что Россия, совершая манипуляции, показывает, что не изменилась к лучшему. Но лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира и надеюсь, что люди, которые делают такие заявления, понимают, что полное отстранение невозможно", - заявил Самуэльссон в интервью ТАСС.

По мнению Самуэльссона, WADA должно назвать четкие критерии для участия российских спортсменов в соревнованиях.

"В чем-то я согласен с решением WADA, в чем-то - нет. Это действительно сложная ситуация для всех спортсменов, в том числе, разумеется, и российских. Мне очень жаль многих российских коллег, которые теперь не знают, смогут ли они соревноваться на чемпионате мира в Антхольце или нет. Для них это печальная история. Хорошо, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать. Но критерии должны быть четкими, потому что ситуация непростая: возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно. Все это, конечно, печально", - добавил он.

Решение WADA по российскому допингу

9 декабря исполком WADA применил санкции к России из-за манипуляций с базой данных московской антидопинговой лаборатории: