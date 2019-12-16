Rambler хочет получить 180 млрд рублей от Twitch за трансляции АПЛ

Компания Rambler Group подала иск в суд на стриминговую платформу Twitch. Видеосервис обвиняют в пиратстве, а именно распространении трансляций чемпионата Англии по футболу.

По сведениям "Коммерсанта", Rambler зафиксировал как минимум 36 тысяч нарушений и требует от Twitch 180 млрд рублей компенсации. Кроме того, представители Rambler хотят заблокировать стриминовую платформу в России.

Показатели Twitch

Twitch - стриминговая платформа Amazon, самая популярная в мире. В ноябре трансляции на видеосервисе посмотрели 611 млн раз. В России показатели по сравнению со всем миром скромные - 4,8 млн человек в октябре.

Футбол на Rambler Group

Rambler выкупил права на трансляцию АПЛ с нового сезона. Трансляции доступны на платформе Okko только по платной подписке. На данный момент Rambler показал 169 матчей чемпионат Англии.