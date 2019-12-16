Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: без России, но тоже интересно
В понедельник, 16 декабря, состоятся жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Российские команды не вышли из группового турнира, поэтому болельщики просто могут наслаждаться футболом.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Жеребьевка Лиги чемпионов стартует в 14.30 по московскому времени. В 1/8 финала не могут встретиться представители одной страны или команды, которые были в одной группе ранее. 16 клубов разбиты на сеяных и несеяных.
Сеяные:
- "ПСЖ" (Франция).
- "Бавария" (Германия).
- "Манчестер Сити" (Англия).
- "Ювентус" (Италия).
- "Ливерпуль" (Англия).
- "Барселона" (Испания).
- "Лейпциг" (Германия).
- "Валенсия" (Испания).
Несеяные:
- "Реал" (Испания).
- "Тоттенхэм" (Англия).
- "Аталанта" (Италия).
- "Атлетико" (Испания).
- "Наполи" (Италия).
- "Боруссия" Д (Германия).
- "Лион" (Франция).
- "Челси" (Англия).
Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные игры - 10, 11, 17 и 18 марта.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
В 15.30 в Ньоне начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Правила такие же, как и в Лиге чемпионов.
Сеяные
- "Аякс" (Голландия).
- "Бенфика" (Португалия).
- "Интер" (Италия).
- "Зальцбург" (Австрия).
- "Севилья" (Испания).
- "Арсенал" (Англия).
- "Базель" (Швейцария).
- "Брага" (Португалия).
- "Гент" (Бельгия).
- "Истанбул" (Турция).
- ЛАСК (Австрия).
- "Мальме" (Швеция).
- "Манчестер Юнайтед" (Англия).
- "Порту" (Португалия).
- "Селтик" (Шотландия).
- "Эспаньол" (Испания).
Несеяные
- "Айнтрахт" (Германия).
- АЗ (Голландия).
- АПОЭЛ (Кипр).
- "Байер" (Германия).
- "Брюгге" (Бельгия).
- "Вольфсбург" (Германия).
- "Вулверхэмптон" (Англия).
- "Копенгаген" (Дания).
- "Лудогорец" (Болгария).
- "Олимпиакос" (Греция).
- "Рейнджерс" (Шотландия).
- "Рома" (Италия).
- "Спортинг" (Португалия).
- "Хетафе" (Испания).
- ЧФР (Румыния).
- "Шахтер" (Украина).
Первые матчи состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля.