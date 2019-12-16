Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: без России, но тоже интересно

В понедельник, 16 декабря, состоятся жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Российские команды не вышли из группового турнира, поэтому болельщики просто могут наслаждаться футболом.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов стартует в 14.30 по московскому времени. В 1/8 финала не могут встретиться представители одной страны или команды, которые были в одной группе ранее. 16 клубов разбиты на сеяных и несеяных.

Сеяные:

"ПСЖ" (Франция).

"Бавария" (Германия).

"Манчестер Сити" (Англия).

"Ювентус" (Италия).

"Ливерпуль" (Англия).

"Барселона" (Испания).

"Лейпциг" (Германия).

"Валенсия" (Испания).

Несеяные:

"Реал" (Испания).

"Тоттенхэм" (Англия).

"Аталанта" (Италия).

"Атлетико" (Испания).

"Наполи" (Италия).

"Боруссия" Д (Германия).

"Лион" (Франция).

"Челси" (Англия).

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные игры - 10, 11, 17 и 18 марта.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

В 15.30 в Ньоне начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Правила такие же, как и в Лиге чемпионов.

Сеяные

"Аякс" (Голландия).

"Бенфика" (Португалия).

"Интер" (Италия).

"Зальцбург" (Австрия).

"Севилья" (Испания).

"Арсенал" (Англия).

"Базель" (Швейцария).

"Брага" (Португалия).

"Гент" (Бельгия).

"Истанбул" (Турция).

ЛАСК (Австрия).

"Мальме" (Швеция).

"Манчестер Юнайтед" (Англия).

"Порту" (Португалия).

"Селтик" (Шотландия).

"Эспаньол" (Испания).

Несеяные

"Айнтрахт" (Германия).

АЗ (Голландия).

АПОЭЛ (Кипр).

"Байер" (Германия).

"Брюгге" (Бельгия).

"Вольфсбург" (Германия).

"Вулверхэмптон" (Англия).

"Копенгаген" (Дания).

"Лудогорец" (Болгария).

"Олимпиакос" (Греция).

"Рейнджерс" (Шотландия).

"Рома" (Италия).

"Спортинг" (Португалия).

"Хетафе" (Испания).

ЧФР (Румыния).

"Шахтер" (Украина).

Первые матчи состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля.