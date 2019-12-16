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Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы: без России, но тоже интересно

Спорт » Командные виды » Футбол

В понедельник, 16 декабря, состоятся жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Российские команды не вышли из группового турнира, поэтому болельщики просто могут наслаждаться футболом.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов стартует в 14.30 по московскому времени. В 1/8 финала не могут встретиться представители одной страны или команды, которые были в одной группе ранее. 16 клубов разбиты на сеяных и несеяных.

Сеяные:

  • "ПСЖ" (Франция).
  • "Бавария" (Германия).
  • "Манчестер Сити" (Англия).
  • "Ювентус" (Италия).
  • "Ливерпуль" (Англия).
  • "Барселона" (Испания).
  • "Лейпциг" (Германия).
  • "Валенсия" (Испания).

Несеяные:

  • "Реал" (Испания).
  • "Тоттенхэм" (Англия).
  • "Аталанта" (Италия).
  • "Атлетико" (Испания).
  • "Наполи" (Италия).
  • "Боруссия" Д (Германия).
  • "Лион" (Франция).
  • "Челси" (Англия).

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные игры - 10, 11, 17 и 18 марта.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

В 15.30 в Ньоне начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Правила такие же, как и в Лиге чемпионов.

Сеяные

  • "Аякс" (Голландия).
  • "Бенфика" (Португалия).
  • "Интер" (Италия).
  • "Зальцбург" (Австрия).
  • "Севилья" (Испания).
  • "Арсенал" (Англия).
  • "Базель" (Швейцария).
  • "Брага" (Португалия).
  • "Гент" (Бельгия).
  • "Истанбул" (Турция).
  • ЛАСК (Австрия).
  • "Мальме" (Швеция).
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия).
  • "Порту" (Португалия).
  • "Селтик" (Шотландия).
  • "Эспаньол" (Испания).

Несеяные

  • "Айнтрахт" (Германия).
  • АЗ (Голландия).
  • АПОЭЛ (Кипр).
  • "Байер" (Германия).
  • "Брюгге" (Бельгия).
  • "Вольфсбург" (Германия).
  • "Вулверхэмптон" (Англия).
  • "Копенгаген" (Дания).
  • "Лудогорец" (Болгария).
  • "Олимпиакос" (Греция).
  • "Рейнджерс" (Шотландия).
  • "Рома" (Италия).
  • "Спортинг" (Португалия).
  • "Хетафе" (Испания).
  • ЧФР (Румыния).
  • "Шахтер" (Украина).

Первые матчи состоятся 20 февраля, ответные - 27 февраля.

Темы футбол жеребьевка лига европы лига чемпионов
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