Агент украинца Зозули: фанаты не правы, Роман не нацист

Владимир Кузьменко, агент украинского футболиста Романа Зозули сделал заявление по поводу скандала в Испании. Ранее фанаты "Райо Вальекано" вынудили арбитра остановить матч против "Альбасете", за который выступает украинец.

Нападающий известен тем, что помогал украинским батальона в АТО на Донбассе. Неоднократно футболиста замечали в кругу участников ультраправых организаций на Украине.

"К сожалению, это случилось снова. Он снова получил атаку радикалов "Райо Вальекано". Жаль слышать эти абсурдные обвинения. Не можем ни в чём упрекнуть других болельщиков или клуб. Мы с Романом хотим поблагодарить руководителей и игроков "Альбасете" за их огромную поддержку. Также выражаем благодарность прекрасным фанатам, Федерации футбола Испании, прессе и украинским болельщикам. Спасибо всем. Без вас это было бы намного сложнее. С вашей поддержкой у нас больше сил и желания продолжать этот нелёгкий путь вдали от родины", - написал Кузьменко в Facebook.

Сам Зозуля не делал заявлений по поводу скандала. По сведениям испанских СМИ, форвард плакал в раздевалке "Альбасете" после того, как матч был прерван.