Кубок мира по биатлону: на этапе в Анси ожидаются тепло и дожди

Третий этап Кубка мира по биатлону запланирован на 19-22 декабря в Анси, что на востоке Франции. У биатлонистов на этот раз могут возникнуть проблемы - по прогнозу погоды с четверга по воскресенье ожидается теплая и дождливая погода. 19 декабря столбик термометра поднимется до 12 градусов Цельсия.

О ситуации уже высказался российский биатлонист Матвей Елисеев, который не любит теплую погоду.

"Меня пугает, что будет жара. Мой организм жару не очень хорошо воспринимает. Надеюсь, что можно будет комбинезон обрезать. Я не просто так постоянно шапку скидываю или повязку", - заявил Елисеев в эфире "Матч ТВ".

В 2011 году в Кубке мира сложилась схожая ситуация. С 15 по 18 декабря должен был состояться этап в Анси, но соревнования были перенесены в австрийский Хохфильцен из-за теплой погоды и отсутствия снега.

На данный момент снег в Анси есть, поэтому биатлонисты надеются, что гонки все же получится провести.

Расписание 3-го этапа Кубка мира по биатлону