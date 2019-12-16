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Кубок мира по биатлону: на этапе в Анси ожидаются тепло и дожди

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Третий этап Кубка мира по биатлону запланирован на 19-22 декабря в Анси, что на востоке Франции. У биатлонистов на этот раз могут возникнуть проблемы - по прогнозу погоды с четверга по воскресенье ожидается теплая и дождливая погода. 19 декабря столбик термометра поднимется до 12 градусов Цельсия.

О ситуации уже высказался российский биатлонист Матвей Елисеев, который не любит теплую погоду.

"Меня пугает, что будет жара. Мой организм жару не очень хорошо воспринимает. Надеюсь, что можно будет комбинезон обрезать. Я не просто так постоянно шапку скидываю или повязку", - заявил Елисеев в эфире "Матч ТВ".

В 2011 году в Кубке мира сложилась схожая ситуация. С 15 по 18 декабря должен был состояться этап в Анси, но соревнования были перенесены в австрийский Хохфильцен из-за теплой погоды и отсутствия снега. 

На данный момент снег в Анси есть, поэтому биатлонисты надеются, что гонки все же получится провести.

Расписание 3-го этапа Кубка мира по биатлону

  • 19 декабря, 16.15 - Спринт (мужчины)
  • 20 декабря, 16.15 - Спринт (женщины)
  • 21 декабря, 15.00 - Гонка преследования (мужчины)
  • 21 декабря, 17.00 - Гонка преследования (женщины)
  • 22 декабря, 14.10 - Масс-старт (мужчины)
  • 22 декабря, 16.15 - Масс-старт (женщины)
Темы биатлон кубок мира по биатлону
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