Испанские фанаты сорвали матч из-за украинского "нациста" Зозули

Украинский футболист Роман Зозуля стал причиной остановки матча второго испанского дивизиона "Райо Вальекано" - "Альбасете". Игроки гостевой команды отказались выходить на второй тайм из-за поведения фанатов хозяев, которые всю первую половину оскорбляли с трибуны украинца.

"Зозуля - ё*** нацист", - распевали испанские фанаты.

Претензии фанатов "Райо Вальекано"

Противостояние Зозули и фанатов "Райо Вальекано" длится с января 2017 года. Тогда украинец перешел в мадридский клуб из "Бетиса", но болельщики не дали ему играть за команду.

"Пчелы", как поклонников "Райо" называют в Испании, известны своими левыми взглядами. После того, как стало известно о переходе, фанаты устроили массовую акцию протеста и вынудили руководство клуба расторгнуть контракт.

Кто такой Роман Зозуля

Роман Зозуля - бывший игрок национальной сборной Украины, воспитанник киевского "Динамо". Наиболее удачные годы карьеры он провел в "Днепре".

На Украине он известен поддержкой организаций, воевавших в АТО на Донбассе. В частности, Зозуля приобретал оборудование для "добробатов". Неоднократно был замечен в кругу группировок, поддерживающих нацистскую идеологию Степана Бандеры.