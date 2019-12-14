Российский биатлонист Александр Логинов вторым завершил гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Золото завоевал норвежец Йоханнес Бе. На третьем месте расположился француз Эмильен Жаклен.
В гонке преследования участвовали и другие российские биатлонисты. Матвей Елисеев занял 11 место, Дмитрий Малышко 25 место, Евгений Гараничев 34 место, а Никита Поршнев 38 место.
У российского правительства не получается побороть бедность среди населения, поэтому граждане только мечтают о заработной плате в 50 тысяч рублей.