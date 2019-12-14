Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира

Российский биатлонист Александр Логинов вторым завершил гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Золото завоевал норвежец Йоханнес Бе. На третьем месте расположился француз Эмильен Жаклен.

В гонке преследования участвовали и другие российские биатлонисты. Матвей Елисеев занял 11 место, Дмитрий Малышко 25 место, Евгений Гараничев 34 место, а Никита Поршнев 38 место.