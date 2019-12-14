Фигуристка Татьяна Навка раскрыла "Звезде" планы спортсменки Алины Загитовой. По ее словам, Загитова берет паузу, чтобы подготовиться к ЕГЭ. Навка утверждает, что молодая фигуристка хочет поступить в университет, поэтому планирует усердно подготовиться к сдаче экзаменов.

"Она берет временный тайм-аут, перерыв. У каждого человека свой путь, своя внутренняя интуиция, она наверное устала, она за свои 17 лет выиграла все, что было возможно выиграть фигуристу, спортсмену, она покорила все пьедесталы мировых чемпионатов", - пояснила Навка.

"Я просто поражаюсь этой мудрой, умной девочке, в свои 17 лет она настолько знает, что ей нужно в этой жизни, я уверена на 100%, что она еще покажет себя. Никто не говорит, что она уходит, она просто берет простую передышку", - подвела итог фигуристка.