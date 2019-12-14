Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете Хохфильцена

Женская сборная России по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. В составе команды выступали Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова.

Россиянки использовали пять дополнительных патронов и отстали от норвежек на 8,2 секунды. Победительницами гонки стали Каролин-Оффигстад Кноттен, Ингрид-Ландмарк Тандерволт, Тириль Экхофф и Марте Олсбю Ройселан. Лидеры не смогли закрыть одну мишень.

Третье место заняла сборная Швейцарии. В составе команды выступали три сестры Гаспарин - Элиза, Селина и Аита. На четвертом этапе бежала Лена Хекки. Швейцарки отстали на 1 минуту 4,1 секунды, допустив 1 промах.

Зачет эстафетных гонок

Женская сборная России занимает третье место в зачете эстафетных гонок, набрав 94 очка. Лидирует Норвегия с максимумом - 120 баллов. Второе место занимает Швейцария с 104 очками.

Этап Кубка мира в Хохфильцене

Этап в Хохфильцене уже сейчас можно назвать удачным для сборной России. Кроме серебряной медали в женской эстафете, по одной бронзе в спринтерских гонках завоевали Светлана Миронова и Александр Логинов.