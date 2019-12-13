Россия взяла вторую медаль за день на этапе Кубка мира в Хохфильцене

На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершилась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, допустив один промах.

Вторым финишировал француз Симон Дестье с отставанием 7,8 секунды и одной незакрытой мишенью.

Третье место у россиянина Александра Логинова. Лидер сборной отстал от норвежца на 14,6 секунд, пройдя дистанцию без промахов. Четвертая строчка у Матвея Елисеева - отставание 20,6 секунды без промахов.

Очки в общий зачет Кубка мира заработали Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов финишировали за пределами топ-40.

Результаты мужского спринта на этапе КМ в Хохфильцене

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 25.07,8 (1 промах)

2. Симон Дестье (Франция) - отставание 7,8 (1)

3. Александр Логинов (Россия) - 14,6 (0)

4. Матвей Елисеев (Россия) - 20,6 (0)

27. Дмитрий Малышко (Россия) - 1.11,5 (2)

34. Никита Поршнев (Россия) - 1.30,9 (1)

44. Евгений Гараничев (Россия) - 1.40,8 (2)

75. Эдуард Латыпов (Россия) - 2.29,4 (3)

Удачный день сборной России по биатлону

Для российских биатлонистов это вторая награда за день. Ранее в женском спринте бронзу завоевала Светлана Миронова.

Общий зачет Кубка мира

У мужчин в общем зачете лидирует Йоханнес Бё (151 очко). Следом идут Симон Дестье (135), Мартен Фуркад (131), Тарьей Бё (130), Матвей Елисеев (125) и Александр Логинов (123).

У женщин лидирует итальянка Доротея Вирер (156 очков). Единственная россиянка в десятке - Светлана Миронова (74).