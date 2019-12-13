На этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершилась спринтерская гонка у мужчин. Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, допустив один промах.
Вторым финишировал француз Симон Дестье с отставанием 7,8 секунды и одной незакрытой мишенью.
Третье место у россиянина Александра Логинова. Лидер сборной отстал от норвежца на 14,6 секунд, пройдя дистанцию без промахов. Четвертая строчка у Матвея Елисеева - отставание 20,6 секунды без промахов.
Очки в общий зачет Кубка мира заработали Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов финишировали за пределами топ-40.
Для российских биатлонистов это вторая награда за день. Ранее в женском спринте бронзу завоевала Светлана Миронова.
У мужчин в общем зачете лидирует Йоханнес Бё (151 очко). Следом идут Симон Дестье (135), Мартен Фуркад (131), Тарьей Бё (130), Матвей Елисеев (125) и Александр Логинов (123).
У женщин лидирует итальянка Доротея Вирер (156 очков). Единственная россиянка в десятке - Светлана Миронова (74).
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