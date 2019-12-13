Теннисистка Мария Шарапова рассказала о съемках в американском сериале "Утреннее шоу". В Instagram россиянка опубликовала фотографию с актрисами Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.
Сериал "Утреннее шоу" рассказывает о работе и личной жизни журналистов утренних телепередач. Главные роли исполняют Уизерспун и Энистон, а также Стив Карелл.
Первые серии шоу вышли в эфир на платных платформах 1 ноября. 13 декабря будет показана последняя, 9 серия сезона. В ней Мария Шарапова получила эпизодическую роль.
"Это поистине нереальный опыт - сняться в одном из эпизодов сериала "Утреннее шоу" вместе с приятнейшими девушками, которых только можно повстречать. Спасибо Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон за то, какими потрясающими вы были на съемках. Смотрите новую серию сегодня, но постарайтесь не пропустить меня", - написала Шарапова.
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