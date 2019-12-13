Шарапова снялась в сериале с Уизерспун и Энистон

Теннисистка Мария Шарапова рассказала о съемках в американском сериале "Утреннее шоу". В Instagram россиянка опубликовала фотографию с актрисами Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

Сериал "Утреннее шоу" рассказывает о работе и личной жизни журналистов утренних телепередач. Главные роли исполняют Уизерспун и Энистон, а также Стив Карелл.

Первые серии шоу вышли в эфир на платных платформах 1 ноября. 13 декабря будет показана последняя, 9 серия сезона. В ней Мария Шарапова получила эпизодическую роль.