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Шарапова снялась в сериале с Уизерспун и Энистон

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Теннисистка Мария Шарапова рассказала о съемках в американском сериале "Утреннее шоу". В Instagram россиянка опубликовала фотографию с актрисами Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

Сериал "Утреннее шоу" рассказывает о работе и личной жизни журналистов утренних телепередач. Главные роли исполняют Уизерспун и Энистон, а также Стив Карелл.

Первые серии шоу вышли в эфир на платных платформах 1 ноября. 13 декабря будет показана последняя, 9 серия сезона. В ней Мария Шарапова получила эпизодическую роль.

"Это поистине нереальный опыт - сняться в одном из эпизодов сериала "Утреннее шоу" вместе с приятнейшими девушками, которых только можно повстречать. Спасибо Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон за то, какими потрясающими вы были на съемках. Смотрите новую серию сегодня, но постарайтесь не пропустить меня", - написала Шарапова.

Темы сериал теннис риз уизерспун мария шарапова дженнифер энистон
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