ВЭБ.РФ за долги заберет 75% акций ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил, что корпорация получит более 75% акций футбольного клуба ЦСКА. Корпорация получит ценные бумаги после конвертации долга клуба, который образовался в результате возведения стадиона "ВЭБ Арена" и делового центра.

В корпорации рассматривают такой шаг как временную меру. Шувалов считает, что таким образом ВЭБ.РФ даст клубу шанс на развитие. Собственник хотел бы в течение трех лет найти нового инвестора для команды, сообщает ТАСС.

"Данная мера позволит сегодня не сдерживать ту деятельность клуба, которая является для них обычной, по приобретению новых игроков, по тому, чтобы клуб развивался. Будучи просто кредитором, мы ограничивали их деятельность, поскольку были вынуждены концентрировать финансовые ресурсы для оплаты долга. Сегодня ситуация таким образом меняется", - сказал Шувалов.

С 2001 года основным акционером ЦСКА является Евгений Гинер. В 2013 году единственным владельцем клуба стала британская Bluecastle Enterprises Limited, которую контролирует Гинер.