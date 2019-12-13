Жена хоккеиста Зайцева рассказала о страхе потерять дочерей

Маргарита Зайцева, бывшая жена хоккеиста НХЛ Никиты Зайцева заявила о том, что опасается больше не увидеть своих детей. Ранее девушка подала заявление в полицию, в котором обвинила бывшего мужа и его родителей в похищении двух дочерей.

Девушка опубликовала в Instagram обращение, в котором заявила, что не видит дочерей уже три недели. Маргарита и Никита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 годах у пары появились дочери. Позже пара развелась, а девушка подала иск в суд, в котором потребовала алименты в размере 1/3 дохода бывшего мужа.