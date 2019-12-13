Маргарита Зайцева, бывшая жена хоккеиста НХЛ Никиты Зайцева заявила о том, что опасается больше не увидеть своих детей. Ранее девушка подала заявление в полицию, в котором обвинила бывшего мужа и его родителей в похищении двух дочерей.
Девушка опубликовала в Instagram обращение, в котором заявила, что не видит дочерей уже три недели. Маргарита и Никита поженились в 2015 году, а в 2016 и 2017 годах у пары появились дочери. Позже пара развелась, а девушка подала иск в суд, в котором потребовала алименты в размере 1/3 дохода бывшего мужа.
"За три дня до заседания я, наконец, смогла ознакомиться с материалами дела и не поверила своим глазам. Там оказались только доказательства со стороны Никиты, и практически ни одного документа, которые я собирала все три месяца! Их просто не приложили, с моей стороны не было почти ничего. Но я борюсь, борюсь одна, у меня нет таких денег и связей как у семьи Никиты. Я борюсь за детей, а не за деньги. Я и так ему уже все отдала, что он не забрал сам. Сегодня может наступить день, после которого я больше никогда не увижу моих малышек. Это страшно. Мне очень страшно", - заявила Маргарита.
Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.