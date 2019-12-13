Опубликован состав лыжной сборной России на этап в Давосе

Глава ФЛГР Елена Вяльбе опубликовала в Instagram состав российской команды на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе.

14 декабря в Швейцарии состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. 15 декабря лыжники выйдут на старт гонки с раздельным стартом.

Состав сборной России на этап КМ по лыжным гонкам в Давосе

Мужской спринт

Александр Большунов,

Глеб Ретивых,

Андрей Краснов,

Сергей Устюгов,

Александр Терентьев,

Андрей Собакарев.

Женский спринт

Наталья Непряева,

Нина Дуботолкина,

Христина Мацокина,

Ольга Кучерук,

Екатерина Смирнова,

Анна Грухвина,

Ольга Царева.

Женская разделка 10 км

Нина Дуботолкина,

Наталья Непряева,

Ольга Царева,

Екатерина

Смирнова,

Лидия Дуркина,

Алиса Жамбалова,

Яна Кирпиченко.

Мужская разделка 15 км