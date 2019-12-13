Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Опубликован состав лыжной сборной России на этап в Давосе

Спорт

Глава ФЛГР Елена Вяльбе опубликовала в Instagram состав российской команды на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе.

14 декабря в Швейцарии состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. 15 декабря лыжники выйдут на старт гонки с раздельным стартом.

Состав сборной России на этап КМ по лыжным гонкам в Давосе

Мужской спринт

  • Александр Большунов,
  • Глеб Ретивых,
  • Андрей Краснов,
  • Сергей Устюгов,
  • Александр Терентьев,
  • Андрей Собакарев.

Женский спринт

  • Наталья Непряева,
  • Нина Дуботолкина,
  • Христина Мацокина,
  • Ольга Кучерук,
  • Екатерина Смирнова,
  • Анна Грухвина,
  • Ольга Царева.

Женская разделка 10 км

  • Нина Дуботолкина,
  • Наталья Непряева,
  • Ольга Царева,
  • Екатерина 
  • Смирнова, 
  • Лидия Дуркина,
  • Алиса Жамбалова,
  • Яна Кирпиченко.

Мужская разделка 15 км

  • Александр Большунов,
  • Сергей Устюгов,
  • Артем Мальцев,
  • Андрей Мельниченко,
  • Денис Спицов,
  • Алексей Червоткин,
  • Илья Порошкин.
Темы лыжи лыжные гонки наталья непряева александр большунов кубок мира по лыжным гонкам
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Самые долгие войны
Здоровье и профилактика
Как каждый может бороться с устойчивостью к антибиотикам
Бывший СССР
Россия и Белоруссия: как решить все проблемы
Новости Все >
Найден участок мозга, связанный с перееданием
Соцопрос: большинство жителей России давали взятки
Специалисты разработали экспресс-метод диагностики рака по слюне
В Санкт-Петербург приехал опасный пассажир с грузом бананов
Опубликован состав лыжной сборной России на этап в Давосе
Многодетная семья погибла в огне в Алтайском крае
Армия США будет финансировать переработку редких земель
Утренние электрички прибывают в Санкт-Петербург с опозданием
Глава СБР Драчев назвал бронзу Мироновой "нашим ответом WADA"
На Варшавском шоссе в Москве загорелся склад тканей
Последние материалы
Найден участок мозга, связанный с перееданием
Соцопрос: большинство жителей России давали взятки
Специалисты разработали экспресс-метод диагностики рака по слюне
В Санкт-Петербург приехал опасный пассажир с грузом бананов
Опубликован состав лыжной сборной России на этап в Давосе
Многодетная семья погибла в огне в Алтайском крае
Армия США будет финансировать переработку редких земель
Утренние электрички прибывают в Санкт-Петербург с опозданием
Глава СБР Драчев назвал бронзу Мироновой "нашим ответом WADA"
На Варшавском шоссе в Москве загорелся склад тканей
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Экономика и бизнес
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Новости Украины
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Мир. Новости мира
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер Василий Амирджанов Зеленский обматерил власть на российском ТВ Василий Амирджанов Любовь Степушова "Северный поток-2": санкции против европейских компаний не будут реализованы Любовь Степушова
Комментарии
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
США признали геноцид армян и оскорбили этим Турцию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Глава норвежских лыжников извинился перед Россией
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Алена Водонаева раскрыла размер своих "скромных" доходов
В России начались испытания мощнейшего в мире ледокола "Арктика"
Вице-адмирал ВС США: Мы не втянемся в гонку вооружений
Предки человека научились говорить 20 млн лет назад
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки
Атака на 75-летие Победы будет "беспрецедентно грязной"
Экономист пояснил, почему россиянам не платят хорошую зарплату
Специалисты выяснили, как правильно открывать банку пива
Врач объяснил причину короткой жизни российских мужчин на пенсии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ