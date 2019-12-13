Опубликован состав лыжной сборной России на этап в Давосе
Глава ФЛГР Елена Вяльбе опубликовала в Instagram состав российской команды на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе.
14 декабря в Швейцарии состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. 15 декабря лыжники выйдут на старт гонки с раздельным стартом.
Состав сборной России на этап КМ по лыжным гонкам в Давосе
Мужской спринт
- Александр Большунов,
- Глеб Ретивых,
- Андрей Краснов,
- Сергей Устюгов,
- Александр Терентьев,
- Андрей Собакарев.
Женский спринт
- Наталья Непряева,
- Нина Дуботолкина,
- Христина Мацокина,
- Ольга Кучерук,
- Екатерина Смирнова,
- Анна Грухвина,
- Ольга Царева.
Женская разделка 10 км
- Нина Дуботолкина,
- Наталья Непряева,
- Ольга Царева,
- Екатерина
- Смирнова,
- Лидия Дуркина,
- Алиса Жамбалова,
- Яна Кирпиченко.
Мужская разделка 15 км
- Александр Большунов,
- Сергей Устюгов,
- Артем Мальцев,
- Андрей Мельниченко,
- Денис Спицов,
- Алексей Червоткин,
- Илья Порошкин.