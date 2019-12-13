Глава СБР Драчев назвал бронзу Мироновой "нашим ответом WADA"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владмири Драчев после завершения спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене оставил эмоциональный комментарий в Instagram. Бронзовую награду в спринте завоевала россиянка Светлана Миронова.

Драчев назвал подиум Мироновой российским ответом Всемирному антидопинговому агентству (WADA). 9 декабря организация применила санкции к России, из-за которых команда лишилась права выступать на крупных международных турнирах на протяжении четырех лет.

"Спасибо большое всей Команде! Сегодня медаль! Молодец, Светлана Миронова! Это наш ответ ВАДА! Поздравляю всех болельщиков Биатлона! Россия, вперед! Знай наших!" - написал Драчев.

Отметим, бронза в Хохфильцене - первая для Мироновой в Кубке мира. Ранее лучшим результатом в индивидуальных гонках для нее было седьмое место.