Биатлонистка Юрлова отказалась говорить о пропуске третьей Олимпиады

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова не захотела комментировать решение WADA по российским спортсменам. 9 декабря агентство применило санкции к России, в результате чего команда лишилась права выступать на крупных турнирах на протяжении четырех лет.

Российским спортсменам для участия в соревнованиях необходимо соответствовать четырем критериям WADA. Россияне смогут выйти на старт только с нейтральным флагом.

"Кроме этого решения, я не обладаю никакой информацией, поэтому у нас сейчас одна единственная цель - готовиться и выступать на соревнованиях. Что будет дальше, будем знать уже после объявления официальных решений международной федерации", - сказала Юрлова в интервью ТАСС.

Юрлова из-за этого решения может пропустить третью Олимпиаду подряд. В 2014 году спортсменка не отобралась на Игры в Сочи. В 2018 году МОК не допустил биатлонистку к соревнованиям без объяснений. Следующая Олимпиада состоится в 2022 году в Пекине.

"Олимпиаду я сейчас комментировать не буду", - добавила 34-летняя спортсменка.

Карьера Екатерины Юрловой

Чемпионаты мира

Золото в 2015 году в индивидуальной гонке.

Серебро в 2019 году в масс-старте.

Кубок мира