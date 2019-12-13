РФС отстранил Гинера от футбола

Комиссия РФС по этике отстранила президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности. Срок дисквалификации закончится в середине марта 2020 года.

Столь жестко решение связано с высказываниями Гинера по поводу работы судей во время игры ЦСКА и "Краснодара". 7 декабря владелец армейцев раскритиковал арбитра Василия Казарцева, используя нецензурную лексику. Позже он предложил главе департамента судейства Александру Егорову покинуть свой пост.

РФС отстранил Гинера на три месяца, а также обязал его выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Ранее по той же причине на три матча был дисквалифицирован главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Евгений Гинер в футболе

Гинер стал владельцем акций ЦСКА в 2001 году. С 2013 года он является единственным акционером армейцев. За это время команда выиграла:

чемпионат России - 6 раз,

Кубок России - 7 раз,

Суперкубок России - 7 раз,

Кубок УЕФА.

В 2016 году был открыт новый стадион ЦСКА под названием "ВЭБ-Арена".