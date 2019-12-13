Уволенная за откровенные фотографии тренер подала апелляцию в суд

Екатерина Конопенко, тренер по кикбоксингу из Магнитогорска оспорила решение суда по делу об увольнении за откровенные фотографии. Девушка 19 лет назад принял участие в эротической фотосессии, а в 2019 году ее за это выгнали из юношеского центра "Максимум".

Конопенко уволили по статье 81 ТК РФ за "амроальный поступок, несовместимы с продолжением работы". Фотографии обнаженной Екатерины нашли в социальной сети "Вконтакте".

Женщина подала иск в суд первой инстанции с требованием восстановить ее на работе, а также взыскать с работодателя зарплату и компенсацию за моральный вред. Но суд 5 ноября оставил увольнение в силе. Конопенко это не устроила, и она пошла на подачу апелляции.

Конопенко заявила, что в 200 году принимала участие в эротической фотосессии в рамках культурного проекта "Эксперимент". Она назвала себя фотомоделью, поэтессой и "перфомером".