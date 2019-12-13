В Кремле отреагировали на предложение провести альтернативные Игры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не рассматривают идею проведения альтернативных Игр. Ранее с подобны предложением выступила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Таким образом политик отреагировала на санкции WADA против России. Если апелляция спортивных чиновников на решение Всемирного антидопингового агентства не будет удовлетворена, то на Олимпиаде-2020 россияне не смогут выступать под собственным флагом.