Женская сборная России по гандболу уступила Голландии в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 33:32. Решающий мяч голландки забросили на последней минуте второго периода, а россиянки не смогли ответить точным броском.
Ранее россиянки одержали восемь побед подряд на предварительном и групповом этапах. Были обыграны команды ДР Конго, Китая, Аргентины, Румынии, Черногории, Сербии, Швеции и Испании.
Команда России 15 декабря сыграет в матче за бронзу. Соперником россиянок станет проигравший в полуфинале Норвегия - Испания.
Голландские гандболистки не добивались каких-либо успехов до 2015 года. В последние четыре года команда добилась следующих результатов:
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