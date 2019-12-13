Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу

Женская сборная России по гандболу уступила Голландии в полуфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 33:32. Решающий мяч голландки забросили на последней минуте второго периода, а россиянки не смогли ответить точным броском.



Россия проиграла Голландии в полуфинале чемпионата мира по гандболу.

Ранее россиянки одержали восемь побед подряд на предварительном и групповом этапах. Были обыграны команды ДР Конго, Китая, Аргентины, Румынии, Черногории, Сербии, Швеции и Испании.

Матч за бронзу

Команда России 15 декабря сыграет в матче за бронзу. Соперником россиянок станет проигравший в полуфинале Норвегия - Испания.

Сборная Голландии по гандболу

Голландские гандболистки не добивались каких-либо успехов до 2015 года. В последние четыре года команда добилась следующих результатов:

2-ое место ЧМ-2015;

2-ое место ЧЕ-2016;

3-е место ЧМ-2017;

3-е место ЧЕ-2018.

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро команда заняла четвертое место.