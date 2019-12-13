Российские клубы завершили выступления в еврокубках сезона-2019/20 неудачно. Ни одна команда не пробилась в весеннюю часть Лиги чемпионов или Лиги Европы. Вместе с тем, команды из России смогли получить неплохие по меркам нашего чемпионата доходы.
Всего российские команды заработали 90 млн евро без учета продажи телевизионных и маркетинговых прав. Самый большие доходы получили "Зенит" и "Локомотив", которые участвовали в Лиге чемпионов.
Это не удивительно из-за того, что доходы клубов Лиги чемпионов приблизительно в 6-7 раз превышают заработок команд Лиги Европы. Так, за попадание в групповой турнир ЛЧ клубы получают 15,25 млн евро, а участие в группе ЛЕ оценивается в 2,92 млн евро.
Победа в Лиге чемпионов приносит командам 2,7 млн, выигрыш в Лиге Европы - 0,57 млн. Кроме того, существуют бонусы за отборочные раунды. "Краснодар" за участие в плей-офф раунде ЛЧ получил 5 млн евро, а "Спартак" за плей-офф раунд ЛЕ - 0,3 млн.
Также УЕФА назначает клубам выплаты "солидарности". Они рассчитываются по рейтингу команд за 10 последних лет. Для клубов ЛЧ общая сумма равна 585 млн евро, для клубов ЛЕ - 84 млн.
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