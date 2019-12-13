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Российские клубы заработали 90 млн евро за выступления в еврокубках

Спорт » Командные виды » Футбол

Российские клубы завершили выступления в еврокубках сезона-2019/20 неудачно. Ни одна команда не пробилась в весеннюю часть Лиги чемпионов или Лиги Европы. Вместе с тем, команды из России смогли получить неплохие по меркам нашего чемпионата доходы.

Всего российские команды заработали 90 млн евро без учета продажи телевизионных и маркетинговых прав. Самый большие доходы получили "Зенит" и "Локомотив", которые участвовали в Лиге чемпионов.

Это не удивительно из-за того, что доходы клубов Лиги чемпионов приблизительно в 6-7 раз превышают заработок команд Лиги Европы. Так, за попадание в групповой турнир ЛЧ клубы получают 15,25 млн евро, а участие в группе ЛЕ оценивается в 2,92 млн евро.

Победа в Лиге чемпионов приносит командам 2,7 млн, выигрыш в Лиге Европы - 0,57 млн. Кроме того, существуют бонусы за отборочные раунды. "Краснодар" за участие в плей-офф раунде ЛЧ получил 5 млн евро, а "Спартак" за плей-офф раунд ЛЕ - 0,3 млн.

Также УЕФА назначает клубам выплаты "солидарности". Они рассчитываются по рейтингу команд за 10 последних лет. Для клубов ЛЧ общая сумма равна 585 млн евро, для клубов ЛЕ - 84 млн.

Заработок российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы

"Арсенал" (Тула) - 0,26 млн евро

  • 0,26 млн евро за выступление во 2-м раунде отбора Лиги Европы

"Спартак" (Москва) - 0,3 млн евро

  • 0,3 млн евро за выступление в 4-м раунде отбора Лиги Европы

ЦСКА (Москва) - 6,8 млн евро

  • 2,92 млн евро - участие в групповом этапе Лиги Европы
  • 0,95 млн евро - за результат (1 победа и 2 ничьи)
  • 2,93 млн евро - доля от 10-летнего клубного рейтинга УЕФА

"Краснодар" - 11,63 млн евро

  • 5 млн евро - участие в плей-офф раунде Лиги чемпионов
  • 2,92 млн евро - участие в групповом этапе Лиги Европы
  • 1,71 млн евро - за результат (3 победы)
  • 2 млн евро - доля от 10-летнего клубного рейтинга УЕФА

 "Локомотив" (Москва) - 29,03 млн евро

  • 15,25 млн евро - участие в групповом этапе Лиги чемпионов
  • 2,7 млн евро - за результат (1 победа)
  • 11,08 млн евро - доля от 10-летнего клубного рейтинга УЕФА

"Зенит" (Сакнт-Петербург) - 41,89 млн евро

  • 15,25 млн евро - участие в групповом этапе Лиги чемпионов
  • 6,7 млн евро - за результат (2 победы и 1 ничья)
  • 19,94 млн евро - доля от 10-летнего клубного рейтинга УЕФА
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