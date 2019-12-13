Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский хоккеист "Рейнджерс" Артемий Панарин признан лучшим игроком дня в НХЛ. Он получил статус первой звезды четверга. В игре с "Сан-Хосе" форвард набрал 4 очка, забросив три шайбы в ворота соперника.



Панарин - первая звезда дня в НХЛ.

Это позволило Панарину войти в шестерку лучших российских хоккеистов в НХЛ с учетом первых пяти сезонов. За время своих выступлений в Северной Америке он набрал 361 очко.

Второй звездой дня признан вратарь "Ванкувера" Якоб Маркстрём, который провел матч на ноль. Его команда со счетом 1:0 в овертайме победила "Каролину". Третья звезда - форвард "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос, который оформил дубль в матче с "Бостоном".