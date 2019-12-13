Рейтинг УЕФА: Россия хуже Кипра, Румынии и Сербии

Российские клубы неудачно выступили в этом сезоне в еврокубках. "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар", "Спартак" и "Арсенал" всего набрали 28 очков в рейтинге УЕФА. Тем самым Россия заработала 4,666 балла в таблицу коэффициентов.

В рейтинге сезона Россия занимает 15-ое место. Кроме стран из первой десятки таблицы коэффициентов, российские клубы опережают команды чемпионатов Шотландии, Сербии, Швеции, Румынии, Кипра и Австрии.

Рейтинг УЕФА сезона-2019/20

Англия - 14,571 (7 клубов продолжают выступать). Испания - 14,357 (7). Германия - 12,428 (6). Италия - 10,785 (5). Португалия - 9,700 (4). Голландия - 8,800 (2). Франция - 8,500 (2). Шотландия - 8,500 (2). Бельгия - 7,200 (2). Сербия - 6,000 (0). Швеция - 5,750 (1). Румыния - 5,375 (1). Кипр - 5,125 (1). Австрия - 5,000 (2). Россия - 4,666 (0).

Выступление России в еврокубках

Россия провела 28-ой сезон в еврокубках. В этом году клубы показали восьмой результат по коэффициенту в рейтинге УЕФА. В последний раз хуже российские клубы выступили в сезоне-2002/03, набрав 3,625 балла.

Лучшее выступление было показано в сезоне-2017/18. Тогда команды набрали 12,600 балла.