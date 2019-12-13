Российские клубы неудачно выступили в этом сезоне в еврокубках. "Зенит", "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар", "Спартак" и "Арсенал" всего набрали 28 очков в рейтинге УЕФА. Тем самым Россия заработала 4,666 балла в таблицу коэффициентов.
В рейтинге сезона Россия занимает 15-ое место. Кроме стран из первой десятки таблицы коэффициентов, российские клубы опережают команды чемпионатов Шотландии, Сербии, Швеции, Румынии, Кипра и Австрии.
Россия провела 28-ой сезон в еврокубках. В этом году клубы показали восьмой результат по коэффициенту в рейтинге УЕФА. В последний раз хуже российские клубы выступили в сезоне-2002/03, набрав 3,625 балла.
Лучшее выступление было показано в сезоне-2017/18. Тогда команды набрали 12,600 балла.
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