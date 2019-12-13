Россия показала худший результат в еврокубках с 2001 года

Российские футбольные клубы не смогли пробиться в весеннюю часть еврокубков - Лигу чемпионов или Лигу Европы. Это худший результат России с сезона-2001/02, когда участие в турнирах приняли также шесть команд.

В этом году "Зенит" и "Локомотив" заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов. "Краснодар" и ЦСКА не смогли пройти групповой турнир Лиги Европы, а "Спартак" и тульский "Арсенал" не преодолели отборочные раунды.

Россия в еврокубках сезона-2019/20

"Арсенал" Тула - вылет из 2-го раунда квалификации ЛЕ.

"Спартак" - вылет из 4-го раунда квалификации ЛЕ.

ЦСКА - 4-ое место в группе ЛЕ.

"Краснодар" - 3-е место в группе ЛЕ.

"Локомотив" - 4-ое место в группе ЛЧ.

"Зенит" - 4-ое место в группе ЛЧ.

В 2001 году "Спартак" занял 4-ое место в группе Лиги чемпионов. "Локомотив" стал 3-им и вышел в 1/16 финала Кубка УЕФА, но тогда эта стадия проводилась в ноябре. "Динамо" вылетело из 1/32 финала турнира, а "Черноморец", "Анжи" и "Торпедо" не смогли пройти первый раунд турнира.

Россия в еврокубках сезона-2001/02