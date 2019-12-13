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Россия показала худший результат в еврокубках с 2001 года

Спорт » Командные виды » Футбол

Российские футбольные клубы не смогли пробиться в весеннюю часть еврокубков - Лигу чемпионов или Лигу Европы. Это худший результат России с сезона-2001/02, когда участие в турнирах приняли также шесть команд.

В этом году "Зенит" и "Локомотив" заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов. "Краснодар" и ЦСКА не смогли пройти групповой турнир Лиги Европы, а "Спартак" и тульский "Арсенал" не преодолели отборочные раунды.

Россия в еврокубках сезона-2019/20

  • "Арсенал" Тула - вылет из 2-го раунда квалификации ЛЕ.
  • "Спартак" - вылет из 4-го раунда квалификации ЛЕ.
  • ЦСКА - 4-ое место в группе ЛЕ.
  • "Краснодар" - 3-е место в группе ЛЕ.
  • "Локомотив" - 4-ое место в группе ЛЧ.
  • "Зенит" - 4-ое место в группе ЛЧ.

В 2001 году "Спартак" занял 4-ое место в группе Лиги чемпионов. "Локомотив" стал 3-им и вышел в 1/16 финала Кубка УЕФА, но тогда эта стадия проводилась в ноябре. "Динамо" вылетело из 1/32 финала турнира, а "Черноморец", "Анжи" и "Торпедо" не смогли пройти первый раунд турнира.

Россия в еврокубках сезона-2001/02

  • "Черноморец" - вылет из 1/64 финала Кубка УЕФА.
  • "Анжи" - вылет из 1/64 финала Кубка УЕФА.
  • "Торпедо" - вылет из 1/64 финала Кубка УЕФА.
  • "Динамо" - вылет из 1/32 финала Кубка УЕФА.
  • "Спартак" - 4-ое место в группе ЛЧ.
  • "Локомотив" - 3-е место в группе ЛЧ, вылет из 1/16 финала Кубка УЕФА.
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