Российские футбольные клубы не смогли пробиться в весеннюю часть еврокубков - Лигу чемпионов или Лигу Европы. Это худший результат России с сезона-2001/02, когда участие в турнирах приняли также шесть команд.
В этом году "Зенит" и "Локомотив" заняли четвертое место в группе Лиги чемпионов. "Краснодар" и ЦСКА не смогли пройти групповой турнир Лиги Европы, а "Спартак" и тульский "Арсенал" не преодолели отборочные раунды.
В 2001 году "Спартак" занял 4-ое место в группе Лиги чемпионов. "Локомотив" стал 3-им и вышел в 1/16 финала Кубка УЕФА, но тогда эта стадия проводилась в ноябре. "Динамо" вылетело из 1/32 финала турнира, а "Черноморец", "Анжи" и "Торпедо" не смогли пройти первый раунд турнира.
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