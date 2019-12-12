Президент WADA пожаловался на финансовые проблемы

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди рассказал о финансовых проблемах организации. Британец 31 декабря покинет свой пост. Его сменит поляк Витольд Банька.

"Конечно, нам нужно больше денег. В нашем бюджете большая дыра, не хватает денег на исследования. Раньше мы тратили 6 млн долларов, а теперь 2 млн. Есть дополнительно 2,5 млн от МОК. Можно получить 5 млн, это хорошая новость", - заявил Риди в интервью Inside the Games.